Verdwaalde jonge postduiven overspoelen Vogelhospitaal

Met de postduivensport valt veel geld te verdienen. Dat werd wel duidelijk toen in 2020 een Belgische postduif voor 1,6 miljoen euro over de plank ging. Een recordbedrag, want niet eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een postduif.

Maar om een topduif te worden, moet het dier trainen. Elk jaar worden er daarom jonge duiven uitgezet die voor het eerst hun weg naar huis moeten zien te vinden.

Piekseizoen

In veel gevallen gaat dat goed, maar niet altijd. Door roofvogels of veranderende weersomstandigheden bijvoorbeeld kunnen de jonge duiven verdwaald raken.

In ’t Gooi belanden de verdwaalde duiven dan veelal in het Vogelhospitaal in Naarden. Daar krijgen ze in deze periode, als de wedstrijden in de duivensport tussen april en september een piek beleven, zo’n beetje elke dag duivenpost.

"Soms heb je een dagje niks, maar woensdag hadden we weer vier nieuwe postduiven," zegt Lisa van der Staaij, dierenverzorger van Vogelhospitaal Naarden. "Het is nu echt de piek van de jonge duiven van dit jaar, die voor het eerst vliegen, die we dan krijgen."

Intensieve zorg

De ene duif kan snel weer op doortocht naar huis, maar de ander moet een paar dagen in het vogelziekenhuis overnachten. "Sommigen zijn dusdanig verzwakt dat ze intensieve hulp nodig hebben", vertelt Lisa.

Tekst gaat door onder de foto.