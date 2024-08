Miljoenen jaar oude Triceratops terug naar Naturalis

Aanstaande dinsdag vertrekt de Triceratops naar Naturalis. Waar hij (of zij, dat is niet helemaal duidelijk) weer met de kudde herenigd wordt. "De verhuizing doen we vroeg in de ochtend in verband met de drukte op de Botermarkt. Daar moet de vrachtwagen namelijk parkeren", legt Riepma uit.

Hij weet nog niet wat het volgende grote project wordt. "Er worden al grappen gemaakt dat we nu maar een raket van de NASA moeten gaan tentoonstellen. Nee, we belanden wel een beetje in een zwart gat. De normale werkweken beginnen weer. We gaan ons weer op de Kinderboekenweek richten."

Ook onder de vrijwillige rondleiders zaten een paar echte 'dino-fanaten'. Zoals Arwen Scholten, die in het dagelijks leven lerares Engels is.