Alle Dirken zijn vandaag welkom bij Dirkendag en jezelf voorstellen is niet nodig

Dirken kunnen namelijk rekenen op een gezellige middag met een biertje, wat hapjes, een groepsfoto en een speciaal shirt, dat elk jaar wordt ontworpen voor Dirkendag. "Dit jaar is het shirt geel en staat er 'Dirken hebben de toekomst'."

Legitimeren

Het enige serieuze moment bij Dirkendag gebeurt bij binnenkomst. Want alleen échte Dirken zijn welkom. "Iedereen moet zich legitimeren. Het café is enkel toegankelijk voor Dirken. Vorig jaar was iemand z'n paspoort vergeten, maar die komt er dus echt niet in. Je komt maar terug als je een echte Dirk bent. Het is wel een streng deurbeleid", zegt Dirk met een lach.

Maar iedereen die Dirk, Dirk-Jan, Jan-Dirk, Dirkje heet of iets wat daar op lijkt, is welkom vanmiddag van 16 uur tot 20 uur bij café Tante Pietje in Den Oever. En neem dus je identiteitsbewijs mee, want anders laten ze je er niet in.