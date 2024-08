Hoorn stuurt ‘loverboys’ op meisjes af tijdens de kermis

De actie, genaamd ‘Fakeboys’, is een initiatief van de gemeente Hoorn en moet jonge meisjes waarschuwen voor loverboys. De actie is tijdens de kermis gehouden, omdat er dan veel jongeren op straat zijn in de binnenstad.

De acteurs spraken de meisjes aan om te kijken of zij mee zouden lopen en in hoeverre zij ze konden verleiden om hun telefoonnummers te delen. De actie leverde uiteindelijk 49 gesprekken op. Bij 37 van deze gesprekken deelden de meisjes hun telefoonnummer of waren bereid mee te gaan naar een feest.

Overrompeld

Op het moment dat de meisjes hun telefoonnummer wilden delen of mee wilden gaan, werd het gesprek gestopt en vertelde de acteur dat het om een actie ging. Vervolgens namen preventiemedewerkers het gesprek over om toe te lichten wat de bedoeling was. "De actie is bedoeld om persoonlijk te ervaren hoe je reageert in zo’n situatie", aldus een gemeentewoordvoerder. Sommige meisjes schaamden zich, terwijl anderen aangaven overrompeld te zijn en het lastig vonden om nee te zeggen. "Door deze actie zijn ze zich bewuster geworden van de risico’s. Veel meisjes spraken dan ook hun waardering uit voor de actie en vonden het zinvol."

Bewuster en weerbaarder

De gemeente hoopt ze hiermee bewuster en weerbaarder te maken, benadrukt burgemeester Jan Nieuwenburg. "We willen ze bewuster maken voor de gevaren van seksuele uitbuiting. Het is belangrijk dat jonge meisjes een leuk sociaal leven opbouwen, maar het is nog belangrijker dat zij zelf herkennen wanneer het geen versiertruc meer is."