Komt er na 16 jaar eindelijk duidelijkheid over dood Mariska Mast?

De zaak kreeg in 2011 opnieuw aandacht toen Mariska's lichaam werd opgegraven voor een tweede sectie. De conclusie was verontrustend: de verwondingen konden niet door een simpele val veroorzaakt zijn, maar wezen op geweld van buitenaf. Toch blijft het mysterie rond de dood van Mariska onopgelost. Zestien jaar later worstelt de familie nog steeds met de pijn van het gemis en de onzekerheid.

Voorzichtig

"Waar blijft onze gerechtigheid?", zegt Bibi. Die vraag vreet al zestien jaar aan de nabestaanden van Mariska. Het leidde ertoe dat de vader van Mariska in 2016 een eigen onderzoek startte en een reconstructie maakte van de laatste momenten van het leven van zijn dochter. Daaruit concludeert hij dat een klap met een barkruk haar fataal is geworden. En dat er mogelijk een derde, nog onbekende, persoon in het appartement aanwezig was. Maar uiteindelijk weet niemand zeker wat er precies gebeurd is. "Dat is onverdraaglijk", zegt Bibi.

Tot die tijd blijft Bibi elke dag met haar gedachten bij Mariska. Wanneer ze behoefte heeft aan troost en de mooie momenten wil herbeleven, zet ze hun favoriete nummer van Elvis Crespo op: Suavemente, het Spaanse woord voor 'voorzichtig'.

Dankzij de hulp van de Peter R. De Vries foundation is het contact tussen de Nederlandse politie en de nabestaanden hersteld. De politie is de afgelopen periode opnieuw in de zaak gedoken. De nabestaanden zijn uitgenodigd voor een gesprek in het najaar, laat Bibi weten. Dan hoopt ze op meer openheid. "Want het kan niet zo zijn dat we dit gesprek over tien jaar weer moeten voeren."

"Als de dader uiteindelijk gepakt wordt, is geen enkele straf genoeg", benadrukt Bibi. "Maar dan kunnen we wel aan Mariska laten zien dat we nooit hebben opgegeven."