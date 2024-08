Waterkwaliteit in Haarlemse Veerplas en singels goed, waarschuwing voor Molenplas

Ook bij de Molenplas en Veerplas werden waarschuwingsborden neergezet. Daar ging het om de aanwezigheid van blauwalg. Blauwalgen zijn bacteriën die in zoet water voorkomen. Sommige blauwalgen zijn giftig voor mensen. Ze veroorzaken huidproblemen en maag- en darmklachten bij mensen die blauwalg inslikken. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar.

De Veerplas is inmiddels weer veilig verklaard. Voor de Molenplas geldt nog wel een waarschuwing voor blauwalg. De waterkwaliteit van de Molenplas en Veerplas wordt gecontroleerd door het Hoogheemraadschap Rijnland. Dat gebeurt tijdens het zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober, minimaal eens per veertien dagen.

Vlaggen op het strand

Wie zeker wil zijn dat open water in de regio veilig is om te zwemmen, kan kijken op zwemwater.nl. Daar is een kaart met de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties te vinden. Daar is overigens ook op te zien dat het zeewater op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee veilig is voor badgasten.

Hou wel altijd de vlaggen op het strand in de gaten: daarmee wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor muien. Een gele vlag is een waarschuwing dat het gevaarlijk is om te baden of te zwemmen, meestal vanwege de weersomstandigheden. Een rode vlag betekent dat het verboden is om het water in te gaan.