Amstelveense wielrenner Enzo Leijnse wil zich laten gelden bij Vuelta-debuut

"Ik fiets als knecht vooral voor klassementsrenner Max Poole (klassementsman) en sprinter Pavel Bittner." Naast Leijnse is er met Julius van den Berg nog een Noord-Hollander actief in Spanje namens Team dsm-firmenich PostNL. "We zijn kamergenoten en inmiddels kennen we elkaar wel vrij goed."

De tijdrit van vandaag gaat over twaalf vrij vlakke kilometers. Leijnse rolt om 20.01 uur plaatselijk tijd van het startpodium en Van den Berg doet dat om 17.49 uur. In Portugal is het een uur vroeger dan in Nederland.