Leimuiderbrug (N207) vandaag niet bediend door nieuwe storing

Het probleem kwam gistermiddag aan het licht. Toen bleek dat er een zogeheten remschoen in storing was. Een remschoen is een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat het brugdek in het geval van een noodsituatie tijdens het sluiten direct kan stoppen, en niet ongecontroleerd valt.

Bij het inspecteren van de remschoen bleek die nogal vies, vertelt een woordvoerder van de provincie. Omdat monteurs dachten dat de storing mogelijk door de viezigheid werd veroorzaakt, is het onderdeel eerste grondig schoongemaakt.

Brug ook tijdelijk dicht voor wegverkeer

Om te testen of het probleem daarmee was verholpen, werd de brug gisteravond ook tijdelijk afgesloten voor wegverkeer. "Dat duurde ongeveer een uur", aldus de woordvoerder.

Tijdens het proefdraaien bleek dat de storing na de schoonmaakbeurt niet was opgelost. Monteurs proberen de remschoen te repareren, maar vermoeden dat het onderdeel moet worden vervangen.

Levertijd

Vanwege de onzekere levertijd is het nog de vraag of dat vandaag gaat lukken. Als dat niet lukt, zorgen monteurs voor een provisorische oplossing waardoor de brug dit weekend in ieder geval kan worden bediend. Het vervangen van de remschoen zal dan op een later moment gebeuren.

De afgelopen maanden zijn er nauwelijks problemen geweest met de Leimuiderbrug, maar begin dit jaar was het om de haverklap raak. De provincie besloot de brug zelfs enige tijd tijdens de spits dicht te houden, zodat het wegverkeer in ieder geval geen last zou hebben van een eventuele nieuwe storing.