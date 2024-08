Politie waarschuwt voor nepagenten aan de deur in Wervershoof

Aan het bezoek van een nepagent gaat een telefoontje vooraf. Daarin zeggen de daders dat er in de buurt is ingebroken en bieden ze aan om waardevolle spullen of contant geld in huis veilig op te bergen.

Dat gebeurde ook deze week bij meerdere bewoners in Wervershoof, maar dankzij hun oplettendheid trapten zij er niet in en schakelden ze de politie in. Toch waarschuwt de politie voor deze babbeltrucs in het West-Friese dorp.

Hang op en maak melding

De politie zal daar nooit om vragen, zegt een politiewoordvoerder. "De politie gaat nooit op deze manier te werk. Word je gebeld door iemand die zich voordoet als een agent en vertrouw je het niet? Hang op en maak een melding bij de politie."

Als er een nepagent voor de deur staat, is het advies om niet open te doen en 112 te bellen. "Of vraag een agent die bij je aan de deur staat altijd om zijn of haar politielegitimatiebewijs. Laat een agent die zich niet kan identificeren niet zomaar binnen."