112-blog | Tankstation in Wognum overvallen • Drie beschietingen in een week op plein in Amsterdam

17.33 uur

Bij de Spar aan de Gouw in Hoorn is brand ontstaan en iemand aangehouden. Volgens de politie hebben de twee incidenten niets met elkaar te maken. Een verdachte is opgepakt na een melding van bedreiging met een vuurwapen, er wordt nu onderzocht of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat.

Bij de brand is rook vrijgekomen, maar er zijn zover bekend geen slachtoffers gevallen. Het is extra druk in het gebied vanwege een kermis.