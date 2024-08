Live NH Sport: tweede speelronde met winnaars Telstar en Jong AZ

Tegenstander FC Eindhoven wist de eerste competitiewedstrijd eveneens in winst om te zetten. Het Brabants onderonsje met FC Eindhoven eindigde in een 2-0 zege. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag.

Koploper Jong AZ

Met Jong AZ hebben we de koploper in de eerste divisie in huis. Al kreeg de Alkmaarse club afgelopen maandag veel kritiek na de fraaie 6-1 overwinning op Roda JC. Trainer Leeroy Echteld startte met een flink aantal spelers die ook in het eerste elftal hun minuten maken. Onder hen Ruben van Bommel, Lequincio Zeefuik, Jayden Addai en keeper Rome Owusu-Oduro.

