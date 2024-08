Iets lichtere straf voor AZ-verdediger Maxim Dekker: drie duels langs de kant

De aanklager vroeg bij de zitting om een schorsing van vier wedstrijden onvoorwaardelijk. Door het vierde duel om te zetten in een voorwaardelijke straf is Dekker zaterdag 14 september in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen weer inzetbaar. Bij de wedstrijden tegen NEC, FC Groningen en RKC Waalwijk kan trainer Maarten Martens echter geen beroep op hem doen.

Dekker maakte afgelopen zaterdag vroeg in de eerste helft een gevaarlijke overtreding op kniehoogte bij zijn tegenstander waarvoor hij de rode kaart ontving van scheidsrechter Van den Kerkhof. Vanwege het blanco strafblad van Dekker besloot de tuchtcommissie de voorgestelde straf iets aan te passen.