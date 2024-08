Regenachtig vandaag, weekend ziet er beter uit

Wie vanochtend de gordijnen opendeed, werd verwelkomd met een grijze en natte bedoening. Maar na deze ochtend wordt het droger en zonniger. Vanmiddag trekt het gebied met regen naar het zuidoosten van het land en breekt hier ook de zon door, aldus Weeronline.

Die opklaringen zijn een opmaat voor een weekend met zomerweer. Zaterdag kan het in de ochtend lokaal mistig zijn, maar die mist trekt weg zodra de zon opkomt. Gedurende de middag is het droog met flink wat zon. Daarnaast is zijn er ook wat stapelwolken waar de zon soms lastig doorheen kan komen. Toch is het prima vertoeven met een graad of 23.

Zomerweer houdt nog even aan

De tweede dag van het weekend begint met vrij veel dikke bewolking, maar die wordt gedurende de ochtend als nel minder dik. In de middag is er een mix van zonnige perioden en sluierwolken. Het wordt met een zo'n 22 graden iets minder warm dan de dag ervoor.

Het zomerweer houdt na het weekend nog even aan. Maandag en grote delen van dinsdag is het droog met flink wat zon en stapelwolken. Dinsdagavond en woensdag neemt de kans op een bui toe. De temperatuur schommelt maandag en dinsdag tussen de 23 en 25 graden.