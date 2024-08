Naaktfietser overnacht in cel na confrontatie met bewoners woonwagencentrum

"Broek aan, nu! Er lopen hier kinderen!", schreeuwt iemand in de video. De naakte man op de racefiets schrikt op. Na een korte woordenwisseling wordt zijn fiets afgepakt en neemt hij de benen. De bewoners zetten de achtervolging in. "We gaan hem pakken!", klinkt het nog. Dat is het filmpje afgelopen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt het incident en meldt dat er inderdaad een 32-jarige man uit Utrecht is opgepakt voor naaktfietsen. "Hij heeft een nacht in de cel doorgebracht en heeft een boete gekregen voor het naaktfietsen." Inmiddels is de man weer op vrije voeten.

'Blootgewoon'

Op de fietstas van de naaktfietser staat 'Blootgewoon', een belangenorganisatie voor mensen die graag naakt recreëren. De organisatie heeft nog niet gereageerd op vragen van NH.

Op de site schetst de organisatie wel een duidelijk beeld over waar wel en niet naakt gerecreëerd kan worden. "In Nederland is de wetgeving rond openbare naaktrecreatie goed geregeld. Artikel 430a stelt dat je naakt mag recreëren op plekken die daarvoor aangewezen óf geschikt zijn. Dat betekent dus ook dat je beboet kan worden op ongeschikte plekken", zo valt er te lezen.

Naaktrecreatie in de omgeving

In de buurt zijn twee plekken waar naakt gerecreëerd kan worden: de gaycamping HollandMenCamp in Loosdrecht en het naaktstrand De Strook in Breukeleveen. De gaycamping laat weten deze man niet te kennen en dat het geen campinggast van hen is. Zij zijn ook niet bekend met het incident en voegen daaraan toe dat hun gasten niet naakt op de openbare weg zullen komen.