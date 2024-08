Bouwketen aan Zaanse kade waar vluchtelingenboten komen beklad

Het zijn twee grote boten die in het industriegebied komen: de Bibby Renaissance en de Bibby Progress. De schepen in Zaandam moeten het aanmeldcentrum Ter Apel ontlasten.

In eerste instantie zouden de drijvende opvanglocaties eind vorig jaar al in gebruik worden genomen, maar de komst van de twee pontons werd steeds uitgesteld. Nu heeft de gemeente Zaandam geregeld dat de twee drijvende opvanglocaties alvast aan de Gerrit Bolkade 'onder voorwaarden' in gebruik mogen worden genomen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste ponton eind augustus of begin september naar Zaandam kan worden overgebracht 'en snel daarna' de tweede. Het COA is de afgelopen maanden druk geweest met het verbouwen van de schepen. Er zijn o.a. keukens geplaatst zodat de bewoners zelf hun maaltijden kunnen bereiden en er zijn brandveiligheidsmaatregelen getroffen. De verbouwing is in mei door het COA afgerond.