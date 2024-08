Telstar-trainer Correia hamert op samenhorigheid: "Wij moeten voor elkaar door het vuur willen gaan"

Handen in de zakken

Voor eilandjes of egootjes is dus geen plaats in de selectie van Correia. Hij verwacht iedere dag volledige inzet van zijn team. Op de vraag of je niet met je handen in de zakken bij de training mag staan antwoordt Correia als volgt. "Er zitten geen zakken in onze broeken, maar als je met je handen in de zij staat en de rest is aan het rennen. Dan valt dat zeker op ja. Tot nu toe is de trainingsintensiteit prima."

Versterkingen

Oud-gedienden Anass Najah en Mo Hamdaoui trainen mee bij Telstar. Beide spelers zijn clubloos en houden hun conditie op peil bij Telstar, maar de kans is erg klein dat ze komend seizoen voor Telstar spelen. "Nu zijn ze niet haalbaar voor ons. Hun ambitie ligt op dit moment niet in Velsen-Zuid. Ik ben wel heel blij dat ze het niveau van de trainingen omhoog brengen."

De kans dat Quint Jansen voor de IJmonders speelt dit seizoen lijkt groter. In iedere geval tot volgende week traint de Zaanse verdediger mee bij Telstar. Jansen speelde de afgelopen tien jaar in Noorwegen. "Een hele mooie persoonlijkheid. Hij heeft heel veel ervaring en dat is voor ons erg interessant. Een hele fijne gozer met veel levens- en voetbalervaring."