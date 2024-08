Verdachte opgepakt na melding van explosief in koffertje en auto

De politie ontving vanmiddag een melding dat een verward persoon een koffer op straat had gelegd en was weggelopen. Toen omstanders hadden gevraagd of hij de koffer mee wilde nemen, ontkende de man dat de koffer van hem was.

Het incident gebeurde donderdagmiddag op de Kleine Drift in Hilversum. De man met de koffer had ook zelf de politie gebeld. Omdat er mogelijk explosieven in de koffer zouden zitten heeft de politie omliggende huizen en winkels ontruimd.

De koffer bleek uiteindelijk ongevaarlijk. Politie Gooi en Vechtstreek laat via X weten dat de bestuurder is aangehouden en meegenomen voor onderzoek en verhoor.