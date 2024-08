Lange files tijdens avondspits door ongelukken Coentunnel en afsluiting A10

In de Coentunnel vonden rond 15.20 uur twee ongelukken plaats. De rechtertunnelbuis ging daardoor dicht. "Ik heb 1 uur en 25 minuten in de file in de volle zon gestaan", zegt een taxichauffeur die stilstond op de A8. Die tunnelbuis is inmiddels weer open, maar toch was er rond 18.00 uur nog zo'n twintig minuten vertraging.

Vandaag is de eerste dag dat Rijkswaterstaat aan de binnenring van de A10 werkt. Daardoor staat er op de A10 Noord richting de A10 Oost over 5,3 kilometer file, de vertraging is daar 25 minuten en loopt nog op.