Zandvoort is klaar voor de Formule 1, maar achterover leunen doen ze hier niet

Moolenburgh benadrukt dat de organisatie van het evenement op het circuitterrein volledig in handen ligt van de organisatie van de Dutch Grand Prix. "De beveiliging op het circuit is optimaal. Alleen al om op het terrein te komen." Hij moet ervoor zorgen dat het daarbuiten allemaal veilig verloopt. "In het dorp hebben we veel politie rondlopen. Het was vorige jaren altijd heel gezellig druk en mocht er iets vervelends gebeuren, dan was en is de politie daar snel bij. We hebben ons op alle mogelijke scenario's voorbereid."

Scherp blijven

De Kloet en Moolenburgh proberen elkaar scherp te houden, ook al is het de vierde keer dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. "Je moet met alle partijen alles weer tegen het licht houden. Kijken wat er wel en niet goed heeft gewerkt. De organisatie van de DGP loopt als een trein, de samenwerking onderling verloopt ook heel goed. Aan beide kanten werken al drie jaar dezelfde mensen. Aan een half woord heb je inmiddels genoeg ten opzichte van de eerste edities."

"Dat brengt zeker geen laksheid met zich mee. Je moet bij alles heel scherp blijven en rekening houden met veranderende omstandigheden", legt Moolenburgh uit. De Kloet spreekt dezelfde woorden. "Maar je merkt wel dat we over bepaalde onderwerpen eerder hebben gesproken. We hoeven daarom niet veel meer uit te zoeken. We kunnen daarom eerder slagkracht tonen als we tegen een probleem aanlopen."

