Brandweer viert 150-jarig bestaan: "We hebben de weg naar boven weer gevonden"

Van Lieshout: "Een beroepsbrandweer in een stad als Amsterdam is er vaak als eerste bij een incident. Dan kom je veel vervelende dingen tegen." Hij noemt een aantal voorbeelden, zoals suïcides, het verlies van eigen mensen en het doen van reanimaties. "Dat laatste doen we de afgelopen 20 jaar heel veel. Dat soort dingen hakken erin en daar hebben we de heel lang te weinig aandacht aan besteed binnen de organisatie."

Mentale gezondheid

Volgens de brandweercommandant is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor mentale gezondheid, en dat brengt oud leed en zeer naar boven. "We hebben van de gemeente extra middelen gekregen om daar een goed programma voor te maken. Daar komen we samen doorheen en komen we sterker uit."

Ook is er langere tijd gerommel geweest rondom de cultuur binnen het bedrijf. De brandweer zou inclusiever en meer divers moeten worden om dat op te lossen. Ook daarin ziet Van Lieshout verbetering. "We hebben de weg naar boven weer gevonden."