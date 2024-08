Gewonde bij ongeluk met drie auto's in Cruquius

Op beelden is te zien dat een van de drie auto's in een greppel is beland. Een andere auto is bij het ongeluk, dat plaatsvond rond de klok van 15.00 uur, zijn achterwiel kwijtgeraakt. De schade aan alle drie de auto's is groot.

De politie doet op dit moment nog onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, maar het staat wel vast dat in geen van de auto's bijrijders zaten. Een van de chauffeurs raakte gewond en werd door een van de toegesnelde ambulances naar het ziekenhuis gereden. Hoe slecht diegene er aan toe is kon een politiewoordvoerder vanmiddag nog niet zeggen.

Tot een lange afsluiting van de Spaarneweg heeft het ongeval niet geleid, een bergingsbedrijf heeft de wagens afgevoerd en ook de politie heeft de plek van incident weer vrijgegeven.