Giraffekalf overlijdt bij geboorte in Artis, veel bezoekers zien het gebeuren

De dierenarts benadrukt dat ze blij is dat het kalf er wel uit is gekomen, want anders had het ook voor de moeder ernstige gevolgen gehad. "Het is heel treurig, maar het had veel erger kunnen zijn. We hadden geluk dat de giraffe meewerkte en ons liet helpen bij de bevalling." Van Zijll Langhout benadrukt dat het 'heel zeldzaam' is dat een bevalling zo afloopt bij giraffes.

Het overleden kalfje heeft nog even in het verblijf gelegen zodat de moeder afscheid kon nemen. "Op een gegeven moment liep ze weg, toen hebben we het kalfje weggehaald", vertelt de dierenarts. Ook heeft ze de aanwezige bezoekers ter plekke verteld wat er was gebeurd.