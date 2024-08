Zestig nabestaanden van Ruud (45) vullen de rechtbank: "Mijn zoon is doodgereden"

De destijds in Heiloo wonende Rik E. reed op een zonnige zomeravond in augustus 2022 een rondje in de auto samen met zijn zus en moeder. Een aantal dagen later zou hij mogen afrijden en dus wilde hij graag aan zijn zus en moeder laten zien wat hij kon.

De verdachte stapt achter het stuur van de auto van zijn zus, vanaf het huis van zijn moeder in Sint Pancras. Maar de Opel Corsa van zijn zus is een automaat, terwijl hij les had in de schakelauto. Bij het naderen van de rotonde aan De Helling, waar het fatale ongeval plaatsvond, wilde de verdachte remmen, zo zegt hij. "Ik maakte een fout dat ik het gas heb ingetrapt in plaats van de rem. Voor ik het wist, lagen we in het water."

Vluchtpoging

Daar komt bij dat de verdachte ook nog eens teveel had gedronken. Uit onderzoek van de politie bleek dat hij zes keer meer alcohol had genuttigd dan toegestaan voor een beginnend bestuurder. Naar eigen zeggen had hij vier à vijf glazen whisky op.

De verdachte betuigt spijt in de rechtbank. "Woorden schieten tekort. Ik heb onwijs veel spijt." Op vragen waarom hij heeft geprobeerd te vluchten na het ongeluk, zegt E. dat hij in paniek was. "Ik kan mij hier verder weinig meer van herinneren."

De moeder en zus zaten bij de verdachte in de auto. "Er is nog geen besluit genomen of de zus ook verdachte is door het afgeven van haar autosleutels", zegt de officier van justitie. "Dat besluit volgt na de uitspraak van de rechtbank."

Emotionele familie

De emotionele echtgenote van Ruud vertelt in de rechtbank dat zij en Ruud cadeautjes zouden gaan halen voor haar verjaardag. De scènes die daarna volgen blijven haar achtervolgen.

"We werden aangereden en belanden in de sloot. Ik dacht dat ik verdronk", zo vertelt ze in tranen. "Op eigen kracht kwam ik boven, maar ik zag Ruud niet. Vele nachten zonder slaap volgden. Ik slaap nog steeds slechts vijf uurtjes per dag. De auto is een vreselijk wapen geworden die Ruud een vreselijke dood heeft bezorgd."

