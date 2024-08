Hier gaat het opgehaalde geld voor de verwaarloosde chihuahua's naartoe

Het geld gaat voornamelijk naar dierenartskosten, vertelt woordvoerder van de Dierenbescherming Niels Kalkman. “Er zijn een hoop hondjes binnengekomen die vrijwel nog nooit een dierenarts hebben gezien.” Daarom moeten alle 120 chihuahua's daarheen.

En daar ondergaan de viervoeters veel ingrepen. “Ze moeten de nageltjes te laten knippen, kijken of ze geen klitten hebben, geregistreerd en ontwormd worden. Ook moeten ze worden gecastreerd of gesteriliseerd.”

Bijna een ton

En daarvoor is een grof geldbedrag hard nodig. Sterker nog, die 75.000 euro is volgens Niels niet genoeg. “Volgens de berekening die we hebben gemaakt is er bijna een ton nodig. We zullen dus waarschijnlijk geld bij moeten leggen.” De woordvoerder benadrukt dat ze al blij zijn met iedere euro donatie die ze de afgelopen tijd hebben ontvangen.

Andere locaties

Naast de dierenartskosten moeten alle beestjes ook iedere dag te eten krijgen en worden ze op meerdere plekken opgevangen. “Het is voor één asiel echt te veel om 120 chihuahua's op te vangen, dus ze worden over het hele land verspreid.”

Begeleiding

De hondjes werden in eerste instantie allemaal opgevangen in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Inmiddels zijn meerdere viervoeters overgeplaatst naar andere locaties, om ze zo beter te kunnen verzorgen. “Uiteindelijk is het doel om de dieren te plaatsen", vertelt Niels. Maar daar moet je volgens hem ieder dier wel eerst echt leren kennen. “Daar is een-op-een-begeleiding voor nodig."

Het verschilt namelijk heel erg per hondje wat zijn of haar toestand is. “Sommigen zijn redelijk snel op kracht gekomen en hoefde alleen maar wat vaccinaties en extra eten te hebben. Maar andere honden zijn erg verzwakt, sommigen zijn ook nog zwanger.” Het vraagt daarom dus om maatwerk.

Adoptie

Als de dieren eenmaal op kracht zijn, wordt het vanuit de Dierenbescherming van harte aangemoedigd om een diertje te adopteren via Ikzoekbaas.nl. “We raden wel echt aan om te adopteren als mensen al ervaring hebben en niet denken ‘o dit is een makkelijke manier om aan een chihuahua te komen. Want deze hondjes hebben echt nog alles leren. Dat wordt nog een lastig traject.”

De inzamelingsactie loopt nog steeds. Inmiddels zijn er al meer dan drieduizend donaties binnengekomen.