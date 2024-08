Zo bereid je je voor op de Dam tot Damloop: "De mooiste loop die er is, als je maar traint"

Sunny Schippers liep al meer dan 100 marathons over de hele wereld, toch doet de Dam tot Dam daar niet voor onder vindt hij. "Het is een van de gezelligste hardloopevenementen van het jaar. En het is in mijn eigen stad", vertelt hij. Schippers rent hem dit jaar voor de 14e keer.

Uitdagingen

Eén van de uitdagingen ligt volgens Schippers al meteen aan het begin van de race: de IJ-tunnel. "Je duikt erin. Dan is het alsof je zweeft. Maar dan moet je nog omhoog", vertelt hij. Wie te snel naar binnengaat, kan dit later duur komen te staan. Neem daarom wat hoogtemeters in je training mee adviseert Schippers. Die kun je het beste trainen op een brug, zoals bijvoorbeeld de Nesciobrug.

Ook de afstand van 16,1 kilometer wordt nog wel eens onderschat. Dat heeft onder andere te maken met het 'wat minder serieuze karakter' van de Dam tot Damloop. Zo lopen er ook vaak mensen verkleed.