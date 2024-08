Eenvoudig, maar plechtig: drukbezochte herdenking einde WOII in Haarlem

Het Haarlemse Indië Monument is te vinden in de binnentuin van het wooncomplex voor Indische ouderen nabij de Engelandlaan in Schalkwijk. Het monument staat dan ook centraal bij de herdenking. Het is druk, de bijeenkomst was vooraf al helemaal volgeboekt. De bezoekers worden warm ontvangen en de geur van Indonesische gerechten hangt onmiskenbaar in de lucht.

De Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH) organiseert de herdenking. Voorzitter Jerry Kraus kijkt tevreden toe hoe de vele aanwezigen in een lange rij wachten om bloemen neer te leggen bij het Indië Monument. "Ik vind het geweldig, ik ben heel trots", zegt Kraus. "Deze herdenking is heel eenvoudig en dat zijn wij eigenlijk ook. Juist door die eenvoud is de herdenking heel plechtig."

'Oorlog stopte niet in mei 1945'

Het is belangrijk dat er aandacht is voor de oorlog in Azië, vindt Kraus. "Je moet nooit vergeten wat er gebeurd is. De oorlog stopte niet in mei 1945, die ging verder. Op 15 augustus was de capitulatie van Japan en dat was pas echt het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een markeerpunt dat we moeten herdenken."

