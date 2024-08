Haarlemse taxichauffeurs alsnog welkom in Zandvoort tijdens Dutch Grand Prix

Vorig jaar voerden de Haarlemse taxichauffeurs nog actie op de Grote Krocht in Zandvoort. Ze waren woedend omdat taxi's uit onder meer Amsterdam wel mensen mochten oppikken aan de rand van het dorp, maar zij niet. Vanaf volgende week donderdagavond mogen ze drie taxi's stallen op de Grote Krocht in het centrum van het dorp.

Salim Belganoui was vorig jaar een van de boze actievoerders. Dit jaar heeft hij met een aantal collega's nieuwe afspraken kunnen maken met de gemeente. "Dit is een kleine overwinning", zegt Belganoui. "We zijn superblij dat we op de Krocht staan met drie wagens."

Twee bufferzones

Zodra een van die taxi's de standplaats verlaat, wordt weer een taxi toegelaten in het dorp. Om dat allemaal netjes te laten verlopen, zijn er twee bufferzones voor wachtende taxi's buiten Zandvoort. Eentje bij Nieuw-Unicum aan de Zandvoortselaan en een bij de Eijsinkweg in Haarlem.

De regeling geldt van 20.00 uur tot 03.00 uur en de taxi's mogen alleen mensen vanuit het dorp wegbrengen, ze mogen absoluut geen personen naar het dorp toe brengen. De taxi's die een ontheffing hebben, krijgen een speciale sticker op de voorruit. Bij de toegangswegen naar Zandvoort wordt streng gecontroleerd of alle chauffeurs zich wel aan de regels houden.

Klachtenlijn en vaste prijzen

"We werken verder met vaste prijslijsten, zodat alle klanten vooraf weten waar ze aan toe zijn", vertelt Salim. "We openen zelfs een klachtenlijn, waar mensen zich via de telefoon of whatsapp kunnen melden. We beginnen donderdagavond al, dan kunnen we vast een beetje oefenen."

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort bevestigt de gemaakte afspraken. "We hadden na de discussie van vorig jaar zelf ook een plan gemaakt, maar we hebben nu deels het plan van de chauffeurs overgenomen. Het gaat echt om een proef en de gemeente houdt het allemaal scherp in de gaten. Als het niet blijkt te werken, dan stoppen we er ook direct mee. Maar de gemeente stelt zich welwillend op."