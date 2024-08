Niek (86) is 300 dagen per jaar bezig met zijn mini-museum: "Als ik stilzit word ik vervelend"

Het begon vijftien jaar geleden als onschuldig tijdverdrijft voor landbouwliefhebber Niek en zijn vrouw Corrie. ''Als ik stilzit word ik écht vervelend'', vertelt de gepensioneerde verzamelaar. Samen restaureerden ze tot in de late uurtjes in hun garage in Spanbroek aan de opgespeurde landbouwmachines. Inmiddels brengen musea en boeren vrijwillig hun versleten, verborgen parels naar het museum in Hoogwoud.

Volgens Niek staan zolders van boeren vol met historische werktuigen, die vroeg of laat bij het vuilnis belanden. ''Eeuwig zonde, want dit komt niet meer, dit wordt niet meer gemaakt.'' Daarom zorgt hij er met veel uren werk voor dat zijn aanwinsten er weer precies uit zien zoals ze dat vroeger deden. Met de focus op zijn passie voor paardenwerktuigen.