Vernieuwde Oude Haagsebrug later deze maand open voor bussen en fietsers

Van één bus per keer naar twee bussen tegelijk

De Oude Haagsebrug is een van de belangrijkste schakels voor bussen tussen Amsterdam en Haarlemmermeer/Schiphol. Voorheen kon er maar één bus per keer over de brug en stond er geregeld een bus op een andere bus te wachten. Op de nieuwe, bredere brug zijn twee weghelften beschikbaar, zodat bussen in tegengestelde richting tegelijk over de brug kunnen zonder elkaar in de weg te zitten. Voor reizigers is de winst met hooguit een paar minuten minimaal.