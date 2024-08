Gezoem en geprik: de muggenradar kleurt rood in de provincie

De afgelopen nachten heb je het vast wel gemerkt: de muggen vieren hoogtij. Het liefst sla je het insect in één klap dood, maar dat is vaak knap lastig. Waarom eigenlijk?

Wetenschappers hebben dat onderzocht. Muggen blijken handige sodemieters; ze zijn razendsnel en kunnen daardoor op het allerlaatste moment nog van richting veranderen. Lukt het je toch om in de buurt te komen, dan moet je nog maar zien of ie echt plat is. Door je gesloten hand ontstaat er een luchtstroom. De mug 'surft' als het ware weg op deze stroom, en ontsnapt aan je klap.

Voorkomen is natuurlijk het beste: eerder zette NH al een paar tips op een rij.



De vier verdedigingslinies



Opruimen van broedplaatsen

Ga actief op zoek naar stilstaand water in en rondom je huis, zoals een regenton achter de schuur, een emmer in de tuin, een vogelbakje of zelfs het drinkbakje van je huisdier. Giet minstens één keer per week al het water weg om te voorkomen dat muggenlarven zich ontwikkelen tot volwassen muggen. Dit lost het grootste deel van het probleem op, zonder dat het je iets kost.



Bescherm jezelf tegen buurtmuggen

Als je een buurman hebt die niet veel aandacht besteedt aan het voorkomen van muggenoverlast en zijn tuin vol broedplaatsen heeft, moet je ervoor zorgen dat die muggen jouw kant op niet kunnen komen. Dat kun je eenvoudig doen door horren te plaatsen in de ramen van je slaapkamer.



De klamboe

Een klamboe die over je bed kan worden geplaatst, biedt een extra laag bescherming tijdens het slapen. Hiermee creëer je als het ware een 'kooi' waarin je jezelf kunt beschermen tegen muggenbeten terwijl je slaapt.



Smeerseltjes als laatste redmiddel

Als je buiten zit en jezelf wil beschermen tegen muggenbeten, kun je gebruikmaken van insectwerende smeerseltjes.