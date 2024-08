Rijkswaterstaat pakt na buitenring nu binnenring aan: "Nieuwe voegen, vangrails en asfalt"

De eerste ochtend is met relatief weinig verkeershinder verlopen, concludeert omgevingsmanager Marjolein van der Vlerk van Rijkswaterstaat. Het scheelt dat het vakantie is, beaamt ze. Dat betekent dat zo'n 30% van het normale verkeer niet op de weg zit. Maar wat hebben ze gedaan? "We hebben onderhoud gepleegd aan de vangrails, we hebben voegen vervangen en we leggen nieuw asfalt neer."

Voegen

Bijzonder aan deze werkzaamheden zijn dat de voegen zijn vervangen, wat minder lawaai betekent. "De zogenaamde lamelvoegen zijn uitgeboord en er wordt een mooie vingervoeg ingelegd", aldus Van der Vlerk. "Een vingervoeg valt mooi in elkaar, zoals vingers in elkaar steken. Dat zorgt ervoor dat wanneer je er overheen rijdt, je geen harde tik meer hoort."

Omleiding

Voor automobilisten betekent de ingreep nu, in eerste instantie, een omleiding. "De weggebruiker wordt omgeleid via een 'rondje' ring", legt Van der Vlerk uit. "In dit geval geldt dat ze wel via de A10 Noord kunnen rijden. Van Durgerdam naar Watergraafsmeer worden ze via de Coentunnel omgeleid."

Toename hinder

Het werk aan de binnenring duurt tot 9 september, dus de verwachting is dat de verkeershinder wel weer kan toenemen wanneer de zomervakantie op z'n einde loopt. "De weggebruiker zal dan weer moeten gaan wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, dus dat zal meer verkeersdrukte opleveren", blikt Van der Vlerk vooruit. "Maak dan ook gebruik van de deelmobiliteit. Met een kortingscode kun je een deelscooter of e-bike huren."