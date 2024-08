Moeder en kind vergeten tas in vliegtuig en lopen platform Schiphol op

Na aankomst op Schiphol, gistermiddag, kwamen een Nederlandse moeder en haar kind er tot hun schrik achter dat ze een tas en een pet hadden achtergelaten in het vliegtuig. In de paniek die toen ontstond drukte een van de twee op een knop die een nooddeur naar het platform opende. Via die weg probeerden de twee alsnog het vliegtuig te bereiken.

Of ze voor hun avontuur eerst hebben geprobeerd luchthavenpersoneel aan te spreken is niet duidelijk. In hun missie om bij het vliegtuig te komen kwamen moeder en kind behoorlijk ver: een woordvoerder van de Marechaussee vertelt dat het tweetal het asfalt van de luchthaven op wist te lopen.

Waarschuwing

"Gelukkig was de beveiliging er snel bij, en heeft die ze meteen weer mee terug naar binnen genomen", vertelt de woordvoerder. Zowel moeder als kind werden niet aangehouden en kwamen ervan af met een waarschuwing. "We hebben ze uitgelegd wat de gevaren van hun acties waren en dat dit duidelijk niet de bedoeling is."