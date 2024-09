Krijgen bijthonden een eerlijke tweede kans? 'Vaak te snel ingeslapen'

Hond Gyda raakte in februari samen met haar huisgenoten Capo, Fay en Bliksem betrokken bij het bijtincident in Amstelveen dat borderterriër Tim fataal werd. Getuigen omschrijven hoe de Bullies XL het hondje met zijn vieren aanvielen. Volgens hun baasje beten ze niet allemaal.

Alle dieren worden na het incident op last van het Openbaar Ministerie (OM) in beslag genomen. Die schakelt de Universiteit Utrecht in om te onderzoeken of risico op herhaling is en of dit met maatregelen (zoals een muilkorf) beperkt kan worden. Ook bekijken ze of de honden weer terug kunnen naar hun baasje of ergens anders heen moeten. In dit geval oordeelt het team dat de dieren te gevaarlijk zijn om in leven te blijven.

Tweede kans

Baasje Lientur A. vindt dat zijn honden een tweede kans verdienen. Al is dat dan misschien niet bij hem. "Ik had al een nieuw adres voor de honden", vertelt hij aan NH. Volgens A. kunnen de honden dienen als servicehonden en zo mensen met PTSS helpen. Hij schakelt gedragsbioloog Doreen Planta in voor een contra-expertise.

Planta stelt voorop dat het hier echt om een ernstig bijtincident gaat, maar weet ook dat dit niet altijd hoeft te betekenen dat een hond weer zal bijten. Ook zij geeft weleens het harde eindoordeel euthanasie, maar ze is er van overtuigd dat veel honden én hun baasjes hertrainbaar zijn. De expert is niet de enige die daar in geloofd. De overheid financieerde een proef met een 'tbs-kliniek voor honden' in het Brabantse Dongen.

Gedragstest voor honden

De onderzoekster krijgt nooit toegang tot beelden van de afgelegde testen en mag de dieren zelf niet zien, dus ze baseert het eerste deel van haar contra-expertise op het rapport dat zij naar aanleiding van de gedragstest ontvangt. Als de rechter daar toestemming voor geeft, mag ze de contra-expertise afmaken. In dit geval bleef het bij het eerste deel.

Planta weet waar ze over praat, want ze ontwikkelde de voorloper van de test in 1997 zélf, in dienst van de Universiteit Utrecht en het ministerie van Landbouw. In de richtlijnen die de universiteit opstelde, staat dat honden eerst twee weken de tijd moeten krijgen om te wennen aan hun nieuwe omgeving. NH heeft de evaluatie van Gydas gedrag ingezien. Uit dat rapport blijkt dat de hond de testen binnen twee weken moest ondergaan.