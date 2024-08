Ondanks meerdere tips is Jeffrey uit Hoorn nog altijd spoorloos

Jeffrey (30) uit Hoorn is op 15 juni voor het laatst gezien in Hoogkarspel. Hoewel hij voornamelijk in de omgeving van Hoorn en Andijk verblijft, is Jeffrey ook enkele keren naar het buitenland afgereisd. "Hij verbleef wel vaker voor een lange tijd in het buitenland, maar het contact met zijn familie en vrienden blijft nu wel erg lang uit", aldus een woordvoerder. Enkele instanties in de landen rondom Nederland zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de vermissing.

Vijf tips

Nadat de politie op 8 juli een bericht plaatste over de vermissing van Jeffrey, is de man nog altijd spoorloos. "We hebben tot nu toe vijf tips binnengekregen. Tipgevers menen Jeffrey op verschillende plaatsen te hebben gezien. We bekijken camerabeelden en gaan tips zorgvuldig na. Helaas heeft dat nog niet tot een ontmoeting met Jeffrey geleid." Het onderzoek naar de vermissing van Jeffrey loopt nog altijd, benadrukt de politie, en nieuwe tips zijn welkom.

Hij heeft een lichte huidskleur, is 1.89 meter lang en heeft bruin, krullend haar. Over zijn kleding is niets bekend. Volgens de politie verplaatst hij zich over het algemeen met het openbaar vervoer.