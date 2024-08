Politiebureau Haarlem-Noord verkocht voor 1,6 miljoen euro aan vastgoedbelegger

Invasto is gebonden aan de maatschappelijke bestemming van het pand. Dat schrijft voor dat er geen appartementen mogen worden gevestigd, maar wel bijvoorbeeld een school, kinderopvang of een huisartsenpraktijk. Tenminste één huisartsenpraktijk in Haarlem-Noord bevestigt aan NH Nieuws dat ze een gesprek hebben gehad met Invasto over een verhuizing naar het gebouw.

Eerst verbouwing voor komst nieuwe huurder

Het oude politiebureau is geen monument. Het is aannemelijk dat er eerst nog een verbouwing plaatsvindt voordat de nieuwe huurder er in trekt. De afgelopen jaren deed het gebouw dienst als kantoor voor een beperkt aantal medewerkers van de politie. Het had geen publieke functie meer.