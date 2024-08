In 15 dagen is de hele Noord-Hollandse kust schoongeprikt

Dat gebeurt niet alleen om ervoor te zorgen dat de boel schoner wordt, maar het gaat ook om een stukje bewustwording. "De afgelopen tien jaar zien we dat we steeds minder afval van het strand halen, maar het is nog altijd veel te veel. We vinden zo'n 280 stukjes afval per 100 meter strand", laat organisator Sebastiaan Verkade via NH Radio weten.

Wat er geraapt wordt, verschilt per strand. Tijdens deze tocht is het vaak mooi weer geweest, waardoor er ook veel 'consumentenafval' ligt. Tako Popma coördineert de tour: "De strandgast is wel de boosdoener. Op drukke stranddagen zien we dat er meer afval ligt dan normaal. Dat kan doordat het door de wind is meegenomen, maar ook veel mensen laten hun troep achter."

