Taxichauffeur door passagiers beroofd en meegenomen in eigen kofferbak

De mannen stapten rond 2.30 uur op het Rokin in de taxi. Na een klein stukje rijden trokken ze allebei een wapen - volgens de dochter van het slachtoffer gaat het om twee pistolen - waarmee de chauffeur onder druk werd gezet om zijn spullen af te geven.

In de Kostverlorenbuurt in Amstelveen werd de man ook vastgebonden. De chauffeur werd vervolgens gedwongen om in de kofferbak van de taxi te gaan liggen.

De Boelelaan

Na een rit die volgens de politie enkele tientallen minuten duurde, kwam de taxi uiteindelijk op de De Boelelaan in Zuid tot stilstand. Daar kon de taxichauffeur zich uiteindelijk zelf bevrijden, maar op dat moment waren de daders al verdwenen.

De recherche is inmiddels een onderzoek gestart om meer over de verdachten te weten te komen. Zo is het bijvoorbeeld nog onduidelijk waar de mannen naartoe liepen, nadat ze op de De Boelelaan waren uitgestapt.

Getuigen

Mensen die iets weten of de verdachten hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Beide verdachten spreken Spaans en zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze hebben zwart, kort haar. Een van hen droeg een zwart T-shirt, een zwarte zomerjas en een nette broek van katoen of linnen. De andere verdachte had een donkerkleurig overhemd, een zwarte spijkerbroek en zwarte schoenen aan.