Steeds meer Gooise werklozen gaan als zelfstandig ondernemer weer aan het werk

De verwachting is dat de komende jaren nog meer mensen als zelfstandige gaan werken. De meeste zelfstandigen werken in de economische, administratieve en commerciële sector.

Het aandeel mensen in Nederland dat als zelfstandige werkt, is de laatste tien jaar toegenomen van 14,6 procent naar 16,4 procent. De verwachting is dat de komende jaren het aandeel zelfstandigen verder toe zal nemen. Tachtig procent van alle zelfstandigen doet dit als ZZP-er, zelfstandige zonder personeel.

Opnieuw aan het werk

De regio 't Gooi telt 151.100 banen, waarvan dertig procent dus wordt vervuld door zelfstandigen. De rest door werknemers van een bedrijf.

De meeste zelfstandigen werken in de specialistische en overige zakelijke dienstverlening. Dat komt doordat vooral veel werkloze managers vaker aan de slag gaan als zelfstandige. Eén op de tien werkloze managers gaat na een uitkering als zelfstandige aan de slag.

Andere werklozen die als zelfstandige weer aan het werk gaan, doen dat vooral in de bouw of in de zorg.