Geflopte attractie Floriworld in Aalsmeer wordt beursgebouw voor sierteeltsector

De verwachting was dat het geld dankzij honderdduizenden bezoekers snel zou zijn terugverdiend, maar dat bleek een misrekening. Door de coronacrisis - toen reizen vrijwel onmogelijk was - kwamen de verwachte Aziaten niet opdagen. En daarna kwamen veel Amerikanen niet opdagen omdat zij vanwege de oorlog in Oekraïne liever niet naar Europa reisden, redeneerde de directie.

Twee jaar na de opening sloot de experience alweer de deuren. Over die eerste twee jaar was een miljoenenverlies geleden en Royal Flora Holland boekte door de flop voor het eerst in tijden rode cijfers. De directie ging nog wel op zoek naar mogelijkheden om er een levensvatbare attractie van te maken, maar die hoop bleek ijdel.

Enige beursgebouw in de branche

Inmiddels is het pand verkocht aan Nes Vastgoed, dat voor de ontwikkeling samenwerkt met 'een partner uit de sierteeltsector'. "Floriworld richtte zich op toeristen, wij richten ons op de b2b-markt", vertelt de woordvoerder waarom het beursgebouw wél een succes wordt. "Het is het enige beursgebouw in deze branche", voegt hij daaraan toe, "en een mooi levend gebouw."

Bekijk hieronder welke metamorforse de gevel van het pand ondergaat. Lees verder onder de afbeelding.