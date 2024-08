Azc in oud belastingkantoor pas dit najaar klaar voor asielzoekers

Als die vergunning er is, kan het COA aan de slag met het verbouwen en inrichten van het azc. "We zitten nog altijd omhoog qua plekken, dus we hopen de mensen zo snel mogelijk te kunnen inhuizen", vertelt Heleen Slob van het COA. "We verwachten dus ergens in het najaar dat dat hier lukt."

Op dit moment worden de technische installaties, zoals liften, verwarming en elektra, nagekeken. "Wat er dan nog verbouwd moet worden is nog niet duidelijk. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de brandveiligheid op orde is, dat er voldoende badkamers en woonunits zijn."

Dependance

"Daarna worden alle vertrekken ingericht. Je moet daarbij denken aan de basisbehoeften: (stapel)bedden, tafels, stoelen, gordijnen. Het wordt eenvoudig, maar goed bewoonbaar met units voor vier tot zes mensen."

De Alkmaarse opvanglocatie wordt onderdeel van het grote azc in Heerhugowaard. Daar worden sinds 2015 zo'n 600 vluchtelingen opgevangen in de voormalige gevangenis Westlinge. "Het wordt een soort dependance. In Heerhugowaard zitten alle denkbare faciliteiten, zoals een IND-loket en medische dienst. Om kosten te besparen zullen die niet ook allemaal in Alkmaar komen."

In het najaar worden omwonenden uitgenodigd om zelf de Alkmaarse opvang te bekijken.