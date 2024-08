Cameratoezicht bij Tour de Waard na ongeregeldheden eerder dit jaar

Tijdens Bevrijdingsdag in mei zocht een grote groep jongeren de confrontatie met de politie, waarbij met glas en vuurwerk werd gegooid. Een omwonende van het Raadhuisplein sprak van zo'n tachtig jongeren die de politie uitdaagden en uitlachten.

In juni ontaarde de laatste kermisdag in een vechtpartij en vernielingen. Ook toen werd er zwaar vuurwerk afgestoken, en de politie bekogeld met stenen en glas. Burgemeester Maarten Poorter sprak er schande van en komt nu in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie met voorzorgsmaatregelen bij Tour de Waard.

Reünie

Tour de Waard trekt ieder jaar honderden bezoekers die de wielrenners komen aanmoedigen en genieten van muziekoptredens en een drankje. Het evenement is voor veel Heerhugowaarders een soort reünie, beschrijft mediapartner Streekstad Centraal.

Om te voorkomen dat die gezellige sfeer verandert 'is besloten om vijf openbare orde camera’s te plaatsen op de Middenweg en het Raadhuisplein', aldus de gemeente, die ook benadrukt dat de camera's nadrukkelijk zijn gericht op de openbare ruimte en niet op privéwoningen.

"Tijdens het evenement zullen de camera’s op specifieke momenten live worden bekeken, zodat de politie direct kan ingrijpen indien nodig." De camera’s worden vandaag geplaatst en maandag weer verwijderd.

Het sportprogramma van 53e Tour de Waard begint zondag om 10.00 uur met een dikke banden-race voor kinderen, waarna wielrenners en skeeleraars aan de beurt zijn. De muziekoptredens starten om 13.00 uur met onder meer Robert van Hemert en Wilfred Genee.