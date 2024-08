Gonorroe grijpt om zich heen in 't Gooi

De toename van jongeren met een geslachtsziekte is niet iets van de laatste tijd, de GGD merkt dat al jaren.

Eigenlijk is chlamydia de enige geslachtsziekte die licht gedaald is, maar alsnog heeft een relatief groot deel van de Gooise jongeren het onder de leden. De grootste stijging zit bij gonorroe, ofwel de 'druiper'. Bijna vijf procent van de Gooise jongeren heeft hier last van. In de jaren hiervoor lag dat percentage rond de 2 procent.

Geen campagne meer

Een van de oorzaken van het toegenomen aantal jongeren met een soa zoekt de GGD achter de afgenomen voorlichting en preventiecampagnes. Tot ruim tien jaar geleden was 'ik vrij veilig of ik vrij niet' een veelgehoorde kreet op radio en televisie, als campagne van de overheid. Nu er minder campagnes zijn, merkt de GGD dat condoomgebruik weer afneemt.

De GGD Gooi en Vechtstreek geeft aan dat preventie bij geslachtsziekten iets van 'de samenwerkende gemeenten is om er iets van te vinden en beleid op te bepalen'. Wel zegt de GGD scholen en gemeenten hierin te adviseren. Ook zoeken de medewerkers zo veel mogelijk plekken, zoals festivals en feesten, om voorlichting aan jongeren te geven.

Verder is er nog een ‘soa-poli’ en komen ook bordelen en sexshops aan de beurt om voorlichting te krijgen. De gezondheidsdienst zegt vanuit de gemeenten geen aanvullende actie te zien voor uitbreiding van preventie.