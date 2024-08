Geslachtsziekten onder jongeren in 't Gooi in de lift: met name gonorroe is aan het stijgen

Geen regionale acties

Los van wat de GGD doet, lijken de Gooise gemeenten zelf geen verdere actie te ondernemen. Dat laat onder meer de gemeente Gooise Meren weten.

Het uitdelen van condooms ziet Gooise Meren, zoals bijvoorbeeld de gemeente Diemen doet om aandacht te vragen voor veilige seks - niet zitten. “We zetten in op preventie, zoals de GGD en niet op een actie zoals het uitdelen van condooms. Waar mogelijk sluiten we aan op wat landelijk en regionaal wordt geregeld”, aldus de gemeente.

De gemeente Huizen sluit zich hierbij aan: er is geen eigen beleid, het advies komt van de GGD en er zijn geen plannen voor gratis voorbehoedsmiddelen.

Ook de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes krijgen hun advies van de regionale gezondheidsdienst en laten weten dat, ondanks de stijgende cijfers, het niet nodig is de huidige preventie aan te vullen of uit te breiden. Of de drie gemeenten binnenkort condooms gaat uitdelen is op dit moment ‘nog niet bekend’.