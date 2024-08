Herman fietst van Noord-Vietnam naar Zuid-Thailand voor kinderopvang

Herman vertrekt in oktober om begin november van Noord-Vietnam via Laos en Cambodja naar Zuid-Thailand te fietsen. Dat doet hij samen met zijn neef Dries van 75. Best een tocht, maar hij ligt er niet wakker van: "We hebben heel veel ervaring, we weten hoe het werkt. Dries fietst, ik fiets. We hebben dit jaar al meer kilometers gereden als dat we in Azië gaan rijden. We kijken niet op tegen de fysieke uitdaging."

Hij verwacht wel andere uitdagingen: "Kapotte fietsen bijvoorbeeld, lekke banden, waar gaan we slapen?" Maar hij heeft vooral positieve verwachtingen: "Hele leuke mensen ontmoeten, lekker eten en een prachtig landschap. We zijn van plan om er 150 procent van te gaan genieten."

Via deze link kan je Herman steunen en is er meer informatie over het project te vinden.