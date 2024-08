Dronken supper op Razende Bol wil niet gered worden

Bepakt en bezakt gaat de supper woensdagavond rond 21.30 uur de zee op. Enkele gasten van restaurant Storm aan Zee in Huisduinen zien de man vertrekken. "Ze zagen hem suppen op het water, maar het leek erop dat hij het zwaar had," vertelt medewerker Björn Leder. Hulpdiensten worden ingeschakeld, een helikopter en reddingsboot zijn kort daarna onderweg.

"We vreesden dat hij, door de stroming die er op dat moment was, nooit op zandplaat de Razende Bol zou aankomen," zegt Jan Hansen van de Kustwacht.

Niet meewerken

De dertigjarige man wordt even later toch op de zandplaat gesignaleerd. Twee mensen in een reddingboot komen zijn kant op. De toestand van de supper blijkt stabiel, maar hij is niet van plan om de Razende Bol te verlaten. "Hij was niet nuchter en wilde niet met ons praten. Hij liep alleen maar verder weg."

De politie wordt erbij gehaald, maar besluit uiteindelijk de man dan maar te laten zitten. Later vertrekt de supper alsnog uit zichzelf van de zandplaat: "Rond 2.00 uur 's nachts verliet hij de Razende Bol. Hij is het Schulpengat overgestoken en veilig aan wal gekomen."

Handen vol

Mensen die - vaak onder invloed - willen overnachten op de Razende Bol zijn geen uitzondering. De Kustwacht heeft er de handen vol aan. Hansen: "Mensen zien het gevaar niet in en willen spannende dingen doen. Maar de stroming kan verraderlijk zijn. Bovendien is het verboden om te blijven slapen op de zandplaat. Gelukkig is het nu goed afgelopen."