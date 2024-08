Veel ruimte voor poëzie van jong Gooiers tijdens de regionale Indië-herdenking

Een frisse wind maakt de temperatuur op de Noorderbegraafplaats in Hilversum wat dragelijker. Hier en daar zie je mensen een rok van batik of de witte Melati dragen. Een bekend beeld tijdens de herdenking van de oorlog en de Bersiap.

Naast nieuwe gezichten zijn er ook bekende gezichten. Zoals het muzikale duo Shirley en Roy en het gezelschap Excelsior, die de herdenking van muziek voorzien.

Poëzie

Dit jaar is er opvallend veel ruimte voor poëzie van jonge mensen met een Indische achtergrond. Zo wordt Charlotte de Raad, stadsdichter van Hilversum, geïnterviewd. Dit relatief nieuwe onderdeel van de herdenking moet de ceremonie wat interactiever en levendiger maken.

Tijdens het interview spreekt De Raad over het dagboek van haar opa, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zat. Hoewel zij hem herinnert als een lieve en strenge familieman, leest zij in zijn dagboek over een man die zijn kwetsbaarheid toont. "Hij was 21 jaar en had een kind van drie maanden. Hij schreef brieven van hoop naar mijn oma. Maar als ik het lees weet ik dat die oorlog nog vijf jaar gaat duren", schetst de dichter. "Zijn kwetsbare kant, dat ontroert mij."

Ook vertelt De Raad over haar wens om binnenkort naar Indonesië te gaan. In het gedicht dat zij voordraagt komt haar verlangen naar de link met haar voorouders duidelijk naar voren. "Ik mis iets dat groter is dan mijn vader alleen. Ik wil thuiskomen", zo draagt zij voor.

De Raad is niet de enige die met een gedicht. Ook Esther Pöttger, beter bekend als PhOEbeTRY, draagt voor uit haar werk. Op de muzikale achtergrond vertelt zij middels haar poëzie het verhaal van haar vader. Over hoe zijn gelukkige jeugd op toenmalige Nederlands-Indië ruw werd verstoord door de Tweede Wereldoorlog.

Indisch gebruik

Als afsluiting wordt de gebruikelijke taptoe ingezet, gevolgd door het Wilhelmus en de krans- en bloemenlegging. En naar goed Indisch gebruik vertrekt niet iedereen gelijk naar huis, maar worden er uiteraard hapjes en drankjes geserveerd.