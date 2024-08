Bevolkingsgroei: terwijl Blaricum het meest groeide, kreeg buurtgemeente Huizen juist minder inwoners

Huizen kreeg juist minder inwoners

Wat nog het meest opvalt aan het feit dat Blaricum zo'n snelle groei doormaakte, is nog wel dat buurgemeente Huizen juist minder inwoners kreeg. Het scheelt overigens niet heel erg veel, maar Huizen kreeg er 0,4 procent minder inwoners bij.

Waar dat aan ligt, is niet precies te bepalen. Toch zou het goed kunnen dat ook dat met woningbouw te maken heeft.

Waar Blaricum een flinke bouwdrift had, had Huizen dat allesbehalve. De afgelopen jaren kwam er slechts een enkele woning bij. Veel Huizer jongeren kunnen bijvoorbeeld amper een huis vinden in hun eigen gemeente en moeten hun heil daardoor elders zoeken.