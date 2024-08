Gele ijsboot van overleden Ben Copier krijgt nieuw leven op Vinkeveense Plassen

"Het einde van een tijdperk is daar", zo schrijft de familie op de Facebookpagina van de ijsboot. "17 jaar lang heeft Ben met alle plezier en passie de recreanten op de Plassen voorzien van koude lekkernijen. Dat heeft hij doorgezet tot het echt niet meer ging."

Vorig jaar werd duidelijk dat Ben ernstig ziek was. Begin april van dat jaar sprak Ben nog met NH over zijn laatste wensen en blikte hij terug op zijn 17 jaar op 'zijn' Loosdrechtse Plassen. In die tijd is Ben met zijn gele boot een bekendheid op en rond het water geworden. Hij overleed eind april op 83-jarige leeftijd.

Verkoop van de ijsboot

De boot kwam na Bens overlijden in handen van zijn vrouw en zijn zoon Tom. Zelf doorgaan met de verkoop van ijsjes was voor allebei geen optie, vanwege hun werk. "Pa had het liefst gewild dat we door waren gegaan met de ijsboot, maar dat lukt ons niet." Dus ging de boot in de verkoop.

Bijna anderhalf jaar na het overlijden van Ben is de boot eindelijk verkocht. De boot krijgt een nieuw leven op de Vinkeveense Plassen, op een steenworp afstand van de Loosdrechtse Plassen. Wat de nieuwe eigenaren precies met de boot van plan zijn is nog niet duidelijk, laat Tom weten aan NH. "Er rest ons niets anders dan iedereen te bedanken voor alle prachtige jaren met de ijsboot. Deze pagina gaat sluiten, maar de herinneringen zijn voor eeuwig", zo schrijft de familie.