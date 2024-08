Nederland telt 18 miljoen inwoners, check hier de groei (of krimp) in jouw gemeente

Niet in elke gemeente van Noord-Holland is de bevolking gegroeid. In Huizen wonen sinds dit jaar 0,4 procent minder mensen dan in 2016. De reden? Misschien wel het gebrek aan huizen in Huizen. Er kwam in 2022 slechts één sociale huurwoning bij in de Gooise gemeente. Daarnaast worden er in Huizen amper nieuwe huizen gebouwd, ondanks dat er wel bouwplannen zijn.

Ook in Bergen nam de bevolking af, met 0,04 procent. Het dorp vergrijst al jaren. Een derde van het aantal inwoners is 65 jaar of ouder. In 2023 woonden zelfs relatief gezien de meeste mensen boven de 65 jaar in de kustgemeente. Dat zorgt voor 'grijze druk', onder andere bij de Schoorlse huisarts Erik-Jan Hartendorp.