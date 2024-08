112-blog | Verdachte opgepakt na melding van explosief in koffertje en auto • Gewonde bij botsing drie auto's in Cruquius

52 minuten geleden

In een coniferenhaag - een soort dennenboom - aan de Meeweg in Hem woekert sinds 19.00 uur een brand. Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een 'schuurtje of keet' betrokken geraakt bij de brand. Bij de brand is een extra brandweerwagen ingezet om te ondersteunen in de watervoorziening.

Zover bekend zijn er geen gewonden. De brand is nog niet uit, en wordt momenteel nog geblust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.